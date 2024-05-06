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Yaramazlara biraz batar!

Rekabet Kurulu Meta’ya 335 milyon lira ceza kesti

Rekabet kurulu, sosyal medya şirketi Meta’ya daha önce Threads için verilen günlük para cezasını sonlandırarak toplamda 335 milyon 730 bin 707 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Fotoğraf: AA

Meta, Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcıların onayı olmadan Instagramla birleştirdiği için soruşturma geçiriyordu.


Platform ‘soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açılabileceğini‘ belirterek 30 Nisan 2024’te erişimini Türkiye’de kapatma kararı almıştı.

Kurul, Threads’in faaliyetlerini durdurmasını geçici tedbir kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına ve dolayısıyla tedbir kararıyla uyumlu olduğuna ve günlük para cezasının sonlandırılarak 335 milyon 730 bin 707 lira olarak uygulanmasına karar verdi.

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Akşam Postası / 6 Mayıs 2024

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