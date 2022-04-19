Reha Kapsal: Torrent korkmamalı

Torrent korkmamalı… Genç oyuncuların böylesine maçlarda değerlendirilmesi gerekir. Hafta içi U19’dan alınan ve Dinamo Kiev’e karşı oynatılan bazı oyuncuların 11’e alınıp, bazıları da hamle oyuncusu olarak düşünülebilirdi.

Çalıştırdığı takım Galatasaray… En kötü zamanda bile tribünlerin dolu olduğu, ciddi atmosfer yaratan, takımını yalnız bırakmayan tribüne gelmiş insanlara karşı sorumluluğu olmalı hocanın. Taraftarın kulübe duyduğu saygı ve sevgiyi bir teknik adamın da oynatacağı oyun ve hücum çeşitliliğiyle taraftara göstermesi en önemlisi… Taraftar bunun için tribüne gelir. Ligi kaçıncı sırada bitirirse bitirsen, her şartta top ayağındayken Galatasaray’ın daha agresif olmasını ister takımından.

Reha Kapsal’ın yazısı