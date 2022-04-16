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Yaramazlara biraz batar!

Reha Kapsal: Hak edilen şampiyonluk mutlaka gelecek


Pas akışı, top rakipteyken yapılan doğru baskılar, doğru presler, kazanılan ikinci toplar, savunma beklerinin daha derinde top almaları, sayısal daha fazla oyuncunun ceza sahası içine girmesi; bordomavililerin golü bulmasını sağladı.

Biraz daha son vuruşlarda ve final paslarında dikkatli olsalardı, maçı da çok rahat kazanırlardı. Oyun anlamında iki tane farklı devre yaşayan Trabzonspor’un, ister istemez puan farkının oluşturduğu rehavetle birlikte, oyundaki iniş çıkışları yaşaması son haftalardaki alınan puan ve oynanan oyunun göstergesiydi.
Lider Trabzonspor buradan şampiyonluğu vermeyecektir. Sadece süreci biraz daha öteledi.


Tribünlerin coşkusu, şehrin arzusu, futbolcuların da isteğiyle özlenen ve hak edilen şampiyonluk mutlaka gelecektir. Taraftarlar, şampiyonluğu kutlamak için biraz daha sabırlı ve sakin olacak. Tüm yapmaları gereken bu.

Reha Kapsal’ın yazısı

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