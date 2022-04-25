Reha Kapsal: Altay bu konuma nasıl geldi irdelenmesi gerek

Altay’ın ligde kalma ümitlerini yüksek bir şekilde devam ettirmesi için Galatasaray’ı yenmesi gerekiyordu. Tabi ki Büyük Altay, bu sezon bu konuma nasıl geldi onun irdelenmesi gerekir. Yeni stadıyla buluştuğu yıllar sonra bir sezonda, sezon başında yapılan teknik, taktik ve oyuncu transferlerini yanlış uygulaması sonucunda ligdeki konumunun buralarda olması tesadüf değildi. Yoksa alt sıralarda düşme potasındaki takımlar içinde doğru organizasyonla yaklaşık 20 seneye yakın tekrar Süper Lig’e çıktığı bir sezonda çok rahat ligde tutunabildiği gibi ileriki sezonlar için de yapılanmayı doğru bir şekilde hayata geçirirlerdi. Doğru futbol aklının olmadığı günlük konuşmalar, heyecanla yapılan işler, bilgi ve doğru çalışmanın eksikliğiyle büyük olasılıkla geldiği 1. Lig’e üzülerek geri dönecek.

Reha Kapsal’ın yazısı