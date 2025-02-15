Recep Genel: Yeni Türkiye eskisine rahmet okutuyor

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Ben bu yeni Türkiye’yi hiç sevemedim. Yeni Türkiye her seferinde üvey anne gibi karşıma çıkıyor… Ne zaman ‘Yeni Türkiye’ lafını duysam hemen arkasından sopasını eline almış “Herkes haddini bilecek” diyenleri görüyorum.

Kafamıza fırlatılan çay paketlerini de bedava internet paketleri ile oy devşirmelerini de sindiremedim. Hangi şehre gitseler o kentin futbol takımının kaş kollarını boyunlarına atıp kalabalıklara el sallamalarını da hep itici buldum.

Eski Türkiye’ye de hiç ait olamamıştım. Sürekli parmak sallayan iktidarların ‘alışacaksınız’, ‘kabulleneceksiniz’, ‘rıza göstereceksiniz’ diye üstüme kalkmalarından hoşlanmıyordum. Gençliğimiz onların saldırgan üsluplarından payına düşeni aldı.

Şimdi ‘yeni Türkiye’ diye üstümüze kalkıyorlar. Ben fark göremiyorum, peki ya sen? Nedense iktidarlar kendilerinden hoşlanmadığımızda, vatan sevgimizden kuşku duymaya pek meyillidir. Ben her zaman ülkemi sevdim, ama bu iktidarlardan hiç haz edemedim.

Kendileri için sınırsız özgürlükler, yasaların üstünde ayrıcalıklar talep edenler, sıra en küçük itiraza geldiğinde ‘Yeni Türkiye’de buna izin vermeyeceğiz’ diye ortaya çıkıyorlar.

Artık, yeni Türkiye eskisine rahmet okutuyor…

Bu işte bir terslik yok mu?