Recep Genel: Türk demokrasisi, şimdi yeni bir yol ayrımına geldi

Türk demokrasisi, şimdi yeni bir yol ayrımına geldi.

Başkanlık sistemine geçmemiz ile başlayan sancı derinleşti. Ekonomi ve siyaset sahnesinde krizler eksik olmuyor.

Sistem her yönüyle artık sürdürülemez hale geldi. Kırılgan demokrasimiz yeni bir sınav veriyor. Her 10 yılda bir kesintiye uğramasıyla ünlü bir demokrasi tarihimiz var. 1877’de Meclis-i Mebusan’ın açılmasından bu yana tam 148 yıl geçti. Çok partili hayata geçeli ise 79 yıl oldu. Demokrasinin kanalları darbelerle, muhtıralarla ve darbe girişimleri ile tıkandı. Ancak demokrasimiz, her seferinde kendini yeniden revize ederek yola devam etmeyi de başardı.

Güç zehirlenmesi yaşayan, adeta öfke nöbetleri ile adım atan iktidar, belediye başkanlarını, eski milletvekillerini sıraya dizip görüntüleri servis ederken, korku salmayı mı hesapladı. Yoksa İmamoğlu ve ekibini suçlu gibi mi göstermek istedi…

Recep Genel’in yazısı