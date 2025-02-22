Recep Genel: Patronlar hiç alışık olmadıkları mahkeme koridorlarında dik durmaya çabaladılar

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Açık söylemek gerekirse, mahkemeye düşen patronların nasıl davranacağını herkes çok merak etti. Adalet ve hukuk talep eden TÜSİAD için de bir kararlılık testiydi. Ve o an geldiğinde Turan’ın yürüyüşü söylediklerinin bir adım önüne geçti.

…

Görünen o ki; Turan ve Aras da bunu çok iyi biliyordu. Adliye koridorlarını kararlı, emin adımlarla arşınladılar.

…

Patronlar da dersine çalışmış görünüyor. Hiç alışık olmadıkları mahkeme koridorlarında dik durmaya çabaladılar. Önümüzdeki dönemde siyasetin yeniden ve çok hızla şekilleneceğini öngörmek için kahin olmaya gerek yok.

Malum bu ülkede siyasetin yolu adliye koridorlarından geçer. O koridorlarda başarılı bir sınav verenlerin önlerinde zorlu bir yolculuk olsa da yeni dönemi onların yönlendirdiğini herkes bilir…

…

Yakın tarihte demokrasi, adalet, eşitlik yoksulların yükselttikleri bir bayraktı. Patronlar da her zaman karşı cephedeydi. O yüzden adliye koridorlarındaki o yürüyüş demokrasiye inançlarını ölçmek, kararlılıklarını görmek için bir turnusol kağıdıydı.

Türkiye zorlu bir viraja girdi. Atılan her adım yeni bir dönemi şekillendiriyor. “Demokrasiye, adalete, hukuka ihtiyacımız var” dedikleri için mahkemeye düşen patronlar bu sınavı başarıyla verdi.

Patronlara, halkın nasıl cevap vereceğini de önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Recep Genel’in yazısı