Recep Genel: O mis kokulu salatalıklar, domatesler, marullar bizi yavaş yavaş öldürüyor

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Zehirleniyoruz, ömrümüz, sağlımız ağır ağır elimizden alınıyor. Tüm ülke bu gerçeğin farkındayız. Ancak elle tutulur hiçbir önlem de almıyoruz. O mis kokulu salatalıklar, domatesler, salataların vazgeçilmezi marullar bizi yavaş yavaş öldürüyor. Annelerimizin sardığı tadına doyum olmaz sarmalar katilimiz olacak. Gıda terörü yıllardır, gündeme gelmesine karşın hâlâ uluslararası kuruluşların zehirli atıklar olarak nitelendirdiği pestisitler için gerekli adımları atmadık. Ne yeterli yasa ne de denetim var.

İşin ilginç yanı raporlara, belgelere, analizlere rağmen duyarlı bir kesim hariç gıda terörünü kimseler umursamıyor. Gıdalardaki kimyasal kalıntıları, pestisitleri sadece ihraç ettiğimiz ürünler iade edildiğinde hatırlıyoruz. Dönüp kendi marketlerimize, pazarlarımıza bakmıyoruz.

Greenpeace Türkiye, İstanbul’da beş zincir marketin mağazalarından ve semt pazarlarından topladığı 14 sebze ve meyveye ait 155 örneği, uluslararası akrediteye sahip laboratuvarda inceledi.

Laboratuvara giden numunelerin yüzde 33’ü Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’ne uygun değil. Örneklerin yüzde 61’inde birden fazla, yüzde 43’ünde en az bir pestisit kalıntısı tespit edildi.

Pestisit kalıntısında limit aşımı ya da ruhsatsız pestisit kullanımı için yapılan sıralamada yüzde 80 ile salamura yaprak zirveye yerleşti. Yeşil sivri biberlerin yüzde 70’i, ıspanağın yüzde 67’si, kıvırcık marulun yüzde 40’ı aynı durumda.

Armutların ve üzümlerin yüzde 40’ı da limitleri çoktan aşmış. Elma, dolmalık biber, patlıcan, domates, portakal, hıyar diye liste uzayıp gidiyor…

Analize giden 155 numunenin 94’ünde birden fazla kalıntı var.

Recep Genel’in yazısı