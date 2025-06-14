Recep Genel: 'Karın tokluğuna çalışıyoruz' bile diyemeyecek haldeyiz

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Malum, hepimiz eve ekmek götürmek için çalışıyoruz. Peki yaptığınız iş için en düşük saatlik ücret kaç lira olmalı? Hiç düşündünüz mü? Başka bir hesaplamayla öğle yemeğinde pide arası döner yiyip yanına ayran içmek için kaç saat çalışmayı kabul edersiniz?

22 bin 104 lira asgari ücret alan bir işçi saatte 128,5 lira kazanıyor. Ortalama bir restoranda pide arası döner 480 lira, ayran ise 75 lirayı buluyor. Yani bu menü için 555 lira ödemeniz gerekiyor. Bu durumda bir asgari ücretlinin öğle yemeğinde döner ekmek yiyip yanına ayran içmek için 4,3 saat çalışması gerekiyor.

Çay-simit hesabı da çok farklı değil. 20 liraya simit alıp bir de çay söylediğinizde bu küçük atıştırmalık için minimum 40 lira ödeyeceksiniz. Asgari ücretlinin bunu yapabilmesi için de 19 dakika çalışması gerekiyor.

Bu tabloya baktığımızda “Karın tokluğuna çalışıyoruz” bile diyemeyecek haldeyiz.

Recep Genel’in yazısı