Recep Genel: Her turp zaten kırılgan ekonominin ağır bedeller ödemesine neden oluyor

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Ekonomi yönetimi, canhıraş enkazı toparlamaya çalışırken, heybeden yeni yeni turplar da çıkmaya devam ediyor. Büyük, küçük, sırası gelen turplar heybeden çıkıyor ve ilgili kişi kendisini adliye koridorlarında buluveriyor.

Atılan her siyasi adımın bir ekonomik maliyeti de vardır.

Her turp, bir yandan hukuka, yasalara, adalete ve güvene büyük zararlar verirken, diğer yandan zaten kırılgan olan ekonominin ağır bedeller ödemesine neden oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yabancı yatırımcılara “TL’yi istikrara kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız” mesajları vermesi, yangını söndürmeye yetmez. Çünkü bu kriz ekonomiden değil, siyasetten besleniyor.

Yabancı yatırımcılar, çoktan çıkış kapısına yöneldi. Kısa vadede onları geri çağırmak mümkün görünmüyor. Yıllardır iki kriz arasına sıkışmış yaşayan iş dünyası ve vatandaşlar şimdilik sağduyuyu elden bırakmıyor. Ancak onların da sabrının taşacağı günlerin uzak olmadığını hesaba katmak gerekiyor.

Recep Genel’in yazısı