Recep Genel: Gençler adeta öfke patlaması yaşıyor

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Bu ülkenin gençlerine bir şeyler oldu… İstanbul Üniversitesi öğrencileri Saraçhane’ye giden yolu açınca, sanki arkalarından tüm ülke gençliği meydanlara indi. Hatta ilkokul çağındaki çocuklar da kapatılan oyun platformu için “Roblox geri gelsin” sloganları ile yürümeye başladı. Gençler adeta öfke patlaması yaşıyor.

Daha düne kadar çizgi film izleyen gençler, üniversite kampüslerinde, lise bahçelerinde Pikachu kıyafetlerini giyip sokağa iniyor. Onların, hemen hepsi AKP iktidara geldikten sonra doğdu. Yani, kundakta AKP ile tanıştılar. 23 yıllık AKP iktidarları döneminde yaratılan ekonomik çöküşü ve sosyal yıkımı onlardan daha derinden hisseden başka bir nesil olmadı.

Çocuklukları, ergenlikleri, gençlikleri eğitimin, sağlığın, yargının adeta çöküşüne tanıklık etmekle geçti. Hayatları boyunca AKP’nin attığı her yanlış adımın faturası onlara kesildi. Gençlerin umutları birer birer söndü. Tüm bu olup bitenler karşısında Pikachu kıyafetlerini giyip sokağa inmesin de ne yapsın…

Recep Genel’in yazısı