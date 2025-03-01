Recep Genel: Bu korkunç yoksulluğu görmek için rakamlara da ihtiyacımız yok

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Beton ekonomisinin öncülüğünde geçen yıl yüzde 3.2 büyüdük. İki yıldır deprem bölgesinde devam eden büyük inşaat furyası, Türkiye’de büyümenin ana lokomotifi oldu.

Kişi başı gelirimiz de arttı. Cari fiyatlarla 507.615 TL, yani 15.463 dolar oldu. Geçen yıl kişi başı gelirimizin 13.243 dolar olduğunu düşündüğümüzde gelirimizi artırdığımızı söyleyebiliriz.

Kemer sıkma politikaları devam ederken, 15.463 dolarlık kişi başı geliri muhteşem bir başarı olarak göstermek istiyorlar. Nitekim büyüme rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kişi başı milli gelirimiz 15 bin doları aşmıştır. Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde ekonomimiz 15 yıldır kesintisiz büyümekteyiz” diyor.

İşin gerçeği, bu rakamlara baktığımızda gördüğümüz tek şey bizim derin yoksulluğumuzdan başka bir şey değil.

Bu korkunç yoksulluğu görmek için rakamlara da ihtiyacımız yok. Beslenemediği için bodur kalan çocuklar, ete hasret milyonlar varken, rakamlara ihtiyacımız yok. Rakamlar, kimi zaman gerçeği görmemizi engeller. Ama madem rakamlar üzerinden gidiyorlar, bizde rakamlar üzerinden devam edelim.

Recep Genel’in yazısı