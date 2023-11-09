Real Madrid teknik direktörü: Arda Güler ‘yüzde 100’e geldiğinde’ oynayacak

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti son iki maçtır, maç kadrosuna almasına rağmen sahada kullanmayı tercih etmediği Arda Güler’in oynamak için tam hazır olmadığını söyledi.

Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında oynadıkları maçta Portekiz’in Braga takımını 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında Arda Güler’le ilgili soruları yanıtladı.

Braga maçının kadrosunda olmasına ve oldukça avantajlı bir skor yakalamalarına rağmen Arda’ya neden süre vermediğine ilişkin bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam “Onunla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlıktan çıktı ve yaklaşık bir haftadır takımla birlikte tüm antrenmanlara katılıyor. Arda yüzde 100’e geldiğinde sahada süre alacaktır” dedi.

Diğer yandan İspanyol basını, 61. dakikada 3-0’lık skor üstünlüğünü elde eden ve beş oyuncu değiştirme hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler’e şans vermeyen Carlo Ancelotti’nin kararını eleştirdi.