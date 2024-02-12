Real Madrid Arda’yı kiralamayı planlıyor

Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu Arda Güler’in kiralık olarak gönderilebileceği iddia edildi.

Arda Güler. (AA)

NTV Spor’un İspanya’nın Sport Gazetesi’nden aktardığına göre Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin takım dinamiğine uymuyor.

Sezonun ilk yarısını sakatlıklarla boğuşarak geçiren Arda’nın şimdilik dinamiğe uymasının da zor göründüğü kaydedildi.

Haberde, Arda’yı Bayer Leverkusen ve Tottenham da dahil olmak üzere birçok takımın takip ettiği belirtilirken, “Ayrılırsa kiralık olarak gidecek” dendi.

Her ne kadar bu takımlar Arda Güler’in transferi için oldukça istekli olsalar da Real Madrid’in kendi planları olduğu kaydedildi.

Henüz 18 yaşında olan yetenekli futbolcu için uzun vadeli düşünen İspanyol kulübü yetkilileri, Arda’yı oynama garantisi sunan bir takıma göndermek istiyor.

Haber detayında Milan’ın da milli futbolcuyu gözünü diken takımlardan biri olduğu ileri sürülürken, Real’in Brahim Diaz örneğini göz önüne alarak İtalyan ekibinden gelecek teklife sıcak bakacağı belirtildi.

Diaz üç yıl Milan’da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon Real Madrid kadrosunda yer bulmuştu.