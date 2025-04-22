Rasim Ozan Kütahyalı hakkında üç yıla kadar hapis istemi

Ankara başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Fotoğraf: AA

Kütahyalı, 16 Nisan’da sosyal medyadan “Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025’de CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor” ve “Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor” diye paylaşımlar yapmıştı.

Savcılık Kütahyalı’nın sosyal medyada 440 bin takipçisi olduğunu, söz konusu paylaşımları takipçilerinin gördüğünü ve birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da alıntılandığını belirtti.

İddianameye konu suç şöyle açıklandı:

“Şüphelinin sosyal medyada, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.”

Kütahyalı’nın ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.