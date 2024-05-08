Rapor: Beş yıl içinde beyaz yakalı ile mavi yakalı maaşları eşitlenecek

’24 Saatte İş’ raporuna göre beş yıl içinde mavi yakalı ile beyaz yakalı maaşları eşitlenecek.
Bloomberg HT’nin 24 Saatte İş raporundan aktardığına göre beyaz yaka işlere talep artarken iş arzı sınırlı kaldı.
Raporda beyaz yaka iş ücretleri, enflasyon oranında artarken mavi yakalının ortalama ücretinin enflasyonun üzerinde arttığı tespit edildi. 2021’de beyaz yaka işlerdeki ortalama ücret, asgari ücretin 3,2 katıyken bu oran 2024’te 2,2’ye düştü. Buna karşılık mavi ve gri yaka işlerde 2021’de ortalama ücret asgari ücrete denk gelirken bu oran 2024’te asgari ücretin 1,5 katına çıktı. Rapor benzer bir eğilimin devam etmesi halinde beş yıl içinde ücretlerin eşitleneceğini söylüyor.
Raporda öne çıkanlar şunlar:
- Son altı ayda 24 Saate İş platformuna kaydolmuş 200 bin üniversitelinin yüzde 69’u beyaz yaka işleri tercih ediyor.
- Platformda açılan beyaz yaka işlere yapılan ortalama başvuru 124’ken mavi yaka iş ilanlarında bu sayı 39’a düşüyor.
- Beyaz yaka işlere talep artarken beyaz yaka işler azalıyor.Açılan iş ilanlarına bakıldığında daha çok lojistik, perakende ve yeme-içme sektörlerinde çalışan arandığı görülüyor.
- TÜİK istatistiklerine göre eğitim seviyesi arttıkça ‘ne istihdamda ne eğitimde’ olan genç sayısı artıyor. Başka bir deyişle eğitim arttıkça iş bulma ihtimali azalıyor.
- Lise ve altı seviyede eğitim almış gençlerin yüzde 17,5’i ne okuyor ne çalışıyor. Üniversite mezunu olanların da yüzde 29,5’inin hem eğitim almadığı hem de çalışmadığı görülüyor.
- Türkiye’de her yıl üniversite mezun sayısı artıyor.