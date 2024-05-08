Rapor: Beş yıl içinde beyaz yakalı ile mavi yakalı maaşları eşitlenecek

’24 Saatte İş’ raporuna göre beş yıl içinde mavi yakalı ile beyaz yakalı maaşları eşitlenecek.

Bloomberg HT’nin 24 Saatte İş raporundan aktardığına göre beyaz yaka işlere talep artarken iş arzı sınırlı kaldı.

Raporda beyaz yaka iş ücretleri, enflasyon oranında artarken mavi yakalının ortalama ücretinin enflasyonun üzerinde arttığı tespit edildi. 2021’de beyaz yaka işlerdeki ortalama ücret, asgari ücretin 3,2 katıyken bu oran 2024’te 2,2’ye düştü. Buna karşılık mavi ve gri yaka işlerde 2021’de ortalama ücret asgari ücrete denk gelirken bu oran 2024’te asgari ücretin 1,5 katına çıktı. Rapor benzer bir eğilimin devam etmesi halinde beş yıl içinde ücretlerin eşitleneceğini söylüyor.

Raporda öne çıkanlar şunlar: