Rapçi 'Sansar Salvo'ya bir yıl altı ay hapis istemiyle dava

‘Sansar Salvo’ adıyla tanınan Ekincan Arslan hakkında ‘üstsoya karşı kasten basit yaralama’ suçundan bir yıl altı aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ekincan Arslan… Fotoğraf: Instagram

Arslan, 15 Nisan’da aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınmış, ‘basit yaralama’ suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre soruşturma Gazi Arslan’ın, oğlunun kendisine vurduğunu ileri sürerek şikayetçi olması üzerine başlatıldı.

Arslan, savunmasında suçunu ikrar etti.

İddianamede Arslan’ın babasının göğsüne eliyle vurduğu ve adli tıp raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı belirtildi.

Arslan’ın ‘üstsoya karşı kasten basit yaralama’ suçundan altı aydan bir yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Arslan 7 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

‘Sansar Salvo’ kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle Aralık 2024’te tutuklanmış, üç ay sonra tahliye edilmişti.