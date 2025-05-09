'Ramazan maili' krizi: Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal beraat etti

‘Ramazan maili’ nedeniyle hakkında dava açılan eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal beraat etti.

Şirket bünyesindeki Vestel’in CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle çalışanlara bir tebrik mesajı yollamış, Köksal yanıt olarak Güler’e ‘çok uluslu bir şirket’ olduklarını hatırlatan eleştirel ve ‘uyarı’lı bir mail yazmıştı.

Sızdırılan mailde şu ifadeler yer alıyor:

“Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı.

Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.”

Sosyal medyada gündem olan yazışma sonrası Köksal hedef gösterilmişti. Eski Zorlu Holding CEO’su 1 Mart’ta istifa etmişti.

‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek’le suçlanan Köksal hakkında İstanbul başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Anka’nın aktardığına göre eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal beraat etti