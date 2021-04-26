Bayram sonrasına kadar ‘tam kapanma’ gelebilir

Corona virüsüne karşı alınan tedbirlere rağmen vaka sayıları istenen seviyelere yaklaşmaktan uzak kalırken, yetkililer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında Ramazan Bayramı sonrasına kadar üretimi etkilemeyecek biçimde tam kapanmanın tartışılacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Vaka sayılarındaki artışın durmaması üzerine iki hafta önce yapılan kabine toplantısında tedbirler 15 gün süreyle sıkılaştırılmış, beklenen sonucun elde edilememesi halinde ‘çok daha sert’ tedbirler alınacağı açıklanmıştı.

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Vaka sayıları 60 binin üstüne çıktıktan sonra 38 binlere geriledi. Vefat sayıları ise 300’ün üzerinde.

Reuters’a bilgi veren iki yetkili yeni tedbirlere ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Bir yetkili, vaka ve vefat sayılarının şu anda kabul edilebilir sınırın hayli üzerinde olduğunu ve tam kapanmanın en makun seçenek olarak gözüktüğünü kaydederek, “60 bin üzerinde vaka sayıları oldu. Birkaç gündür düşüyor ama yeterli değil. Tam kapanma kabinenin gündeminde olacak ve bu seçenek uygulanmalı” dedi.

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Yetkili şöyle devam etti: “Vaka sayılarının 10 bin altına inmesi gerekiyordu. Tam kapanma ekonomi açısından en iyi seçenek değil belki ama hem kayıplar, hem sağlık sistemi hem de ekonomi açısından da mevcut tablo iyi değil. Tam kapanma elbette çok istenerek yapılacak bir şey değil ama ekonomide üretimin devam ettiği, lojistik gibi sektörlerin çalıştığı bir tam kapanma hayata geçebilir. Restoran ve kafeler halen kapalı ama bulaşı azaltmak için okullar, AVM’ler de kapanmak zorunda kalabilir. Şehirlerarası seyahatler yine ancak izinle mümkün olacak. Bu süre de Ramazan Bayramı sonrasına kadar olmalı.”

Halen cuma akşam saat 7’den pazartesi sabah 5’e, hafta içi akşam 7 ile sabah 5 arası sokak kısıtlamaları uygulanırken, restoranlar sadece paket servis verebiliyor. Ayrıca toplu taşımalarda yaş sınırlamaları da tedbirler arasında bulunuyor.

Turizm sezonunu kaçırmamak için

Yetkili, hem vatandaşların korunması hem ekonomide çarkların daha sağlıklı dönmesi için bu adımın gerekli olabileceğini belirtti: “Vaka sayıları dünyada da göze batıyor. Ekonomideki duruma bağlı olarak döviz girişi açısından turizm kritik önemde. Rusya gibi bazı ülkelerden uçuşlar ve bazı iptaller oluyor. Turizm sezonunu tam kaçırmamak için de bu tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması gerekiyor.”

Tedbirlerin ve uygulamaların gevşemesiyle bir pik görüldüğünü belirten aynı yetkili, kararlı bir uygulamayla mayıs ve haziranın çok daha iyi şartlarda geçebileceğinin altını çizdi.

“Kabinede bu konu gündemde. Bakanlıklar açısından tam kapanmayı savunanlar ve karşı çıkanlar var. Tam kapanma olmazsa bile sıkı tedbirler olacaktır” diyen yetkili, alınan kararların Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Okul ve AVM’ler kapanabilir

Bir başka yetkili de vaka sayılarının beklendiği kadar düşmediğini ve inmesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Aşılamanın sürdüğünü ama yeni tedbirlerin gerekeceğini söyleyen yetkili şöyle devam etti: “Ekonominin devamı için tam kapanma en iyi seçenek değil. Daha sıkı uygulanmalı tedbirler ya da başka tedbirler de gündem gelmeli. Ama çare olacaksa tam kapanmaya da razı olmamız gerekir. Ama üretim tarafı zarar görmeden yapılmalı bu. Okul ve AVM’lerin kapatılması bulaş riski açısından akla yatkın gözüküyor. Tamamen online devam edebilir eğitim. Cafe ve restoranlarda durum aynı şekilde devam eder. Elbette esnaf açısından ciddi bir sorun.”