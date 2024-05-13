‘Rakiplerim sanki uzay bilimci’ diyen muhtar adayı TRT dizisinde oynadı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği 17 lira taban yaş çay fiyatına tepkiler sürüyor. Fiyatın 25 liraya yükseltilmesi gerektiğini savunan Artvin ve Rize’ye bağlı Ziraat Odaları topluca Ulusal Çay Konseyi’nden istifa etti.