‘Rakiplerim sanki uzay bilimci’ diyen muhtar adayı TRT dizisinde oynadı

31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilemeyince şiirle sitem eden Aydın Battal oyuncu oldu. Battal, TRT’nin ‘Gönül Dağı’ dizisinde oynadı.
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Battal, Kırşehir’in 300 haneli Aşağı Homurlu köyünde sadece 29 oy almış, kendisine destek vermeyenlere yazdığı şiir sosyal medyada viral olmuştu.
Battal şiirinde “Adi göynüme söz geçiremedim” ve “Sanki rakiplerim uzay bilimci” dizelerine yer vermişti.
Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil olan Battal’ın yer aldığı ilk bölüm yayınlandı.
Bölümde Battal oğlunu evlendirmek isterken yaşadığı engelleri şiirle anlatıyor.