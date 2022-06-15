Rahmi Turan: ‘Zam-zam tamtamları’ çalmaya devam edecek

Ülkemizdeki derin yoksulluk, satıcıya da, alıcıya da ıstırap veriyor. Çarşı-pazarda birçok esnafın “Müşteriye fiyatları söylerken utanıyoruz.” dediğine bizzat tanık oldum… Ülkeyi yangın yerine çeviren fiyat artışlarının duracağı yok! “Zam-zam tamtamları” çalmaya devam edecek! Ekonomi, işinin ehli, liyakatli ellerde olmadıkça hazin sonuç kaçınılmazdır!
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