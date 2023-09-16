Rahmi Turan: Yobaz kafalar millete bu sevinci çok görüyor

Ülkemizde bin bir sorun var… İnsanlarımız çok bunaldı. Neredeyse Afganistan düzeyine indik. Sıkıntılarımız öylesine büyük. Böyle kara bir tablo içinde A Milli Kadın Voleybol takımımız zaferleriyle bizi sevindiriyor, mutlu ediyor.

Brüksel’de Avrupa Şampiyonu olduktan sonra milli marşımızı tüm dünyaya dinlettiler, gurur duyduk. Fakat yobaz kafalar millete bu sevinci çok görüyor.

Halkı Allah ile aldatanlar, din adına yine ahkâm kesip karalama kampanyası açtılar. “Kadınların kısa şortlarla voleybol oynamaları ve erkeklerin onları seyretmeleri dinen günahtır!” dediler.

İlâhiyat Fakültelerinde gerçek hocalar, din sosyologları, kelamcısı, fıkıhçısı bu ilkelliğe ne diyor? Dini yıpratan böyle saçmalıklar eskiden de vardı ama bu kadar yaygın değildi. Günümüzde zirveye çıktı. Çünkü, kontrol yok, denetim yok, tam tersine teşvik var!

Rahmi Turan’ın yazısı