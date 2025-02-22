Rahmi Turan: 'Yeni Türkiye' dedikleri bu işte

Yurt dışına çıkması yasaklanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın şirketleri 6 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 6 üretim tesisi bulunan ve 3 yıldır sektörünün ihracat lideri olan Orhan Turan ‘yılın girişimcisi’ ödülünü aldı.

Yurt dışına çıkması yasaklanan ve adli kontrol şatıyla serbest bırakılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, QNB Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı… 427 şubesi ve 11 bin 949 çalışanı olan büyük bir kuruluşu yönetiyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülke ülke dolaşıp, yabancı yatırımcıların kapılarını çalarak Türkiye’ye yatırım yapmalarını sağlamaya ve ülkeye döviz kazandırmaya çalışıyor.

Şimdi soru şu: Gündüzler bitmiş gibi, gecenin ilerlemiş saatinde, iş dünyasının iki önemli isminin adliyeye götürülüşünün fotoğraf ve videolarını gören yabancı yatırımcılar ne düşünür acaba?

Parti genel başkanı… Milletvekili… İş dünyası patronları… Dizi film ajansı sahibi… Gazeteciler… İktidarı eleştirdiler diye apar topar gözaltına alındı, bazıları hapse atıldı!

Bunu gören yabancı yatırımcılar Türkiye’ye yatırım yaparlar mı?

Düşünün bir kere… Geçen yıl ANKA Ajansı’na “Çiftçinin anası ağlıyor!” diye demeç veren Akhisarlı Sinan Çiftçi hakkında bile, aradan bir yıl geçtikten sonra dava açıldı.

Sesini yükseltenler, kendilerini adliyede buluyor!

‘Yeni Türkiye’ dedikleri bu işte!

Rahmi Turan’ın yazısı