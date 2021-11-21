Rahmi Turan: Yazılan kitap yanlış olmalı ki, ülkede doğru giden bir şey yok!

Ekonomi yanıyor! Bu yangının sönmesi lâzım! Fakat sönmez! Önce zihniyetin değişmesi, bilimsel kuralların uygulanması gerekiyor. “Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya da devam ediyoruz” diyorlar ama yazılan kitap yanlış olmalı ki, ülkede doğru giden bir şey yok! Hemen her iş ters gidiyor! Bir zamanlar faizi haram görmüyorlardı. Şimdi “faiz haram” diyorlar. Fakat ne gariptir ki, devletin tüm işleri faizle yürütülüyor. Faiz haramsa neden sıfıra indirmiyorsunuz, öyle değil mi?
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