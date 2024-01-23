Rahmi Turan: Uzaya çıktık ama icralık olanların sayısı milyonla ifade ediliyor

Uzaya çıktık ama bu, ülkemizin gerçeğini değiştirmiyor!

Milyonlarca insanımız yoksullukla boğuşmakta… Yaşamak gittikçe daha zor hale geliyor.

Enflasyon ve pahalılık, dar gelirli yurttaşlarımıza rahat bir nefes almayı haram etti.

Borçlarını ödeyemedikleri için icralık olanların sayısı milyonla ifade ediliyor.

Sadece ocak ayının ilk yarısında 150 binden fazla icra takibi başlatıldı.

İyi yönetilmeyen ekonomi, yurttaşlarımızın çoğunu, içinde çıkılmaz bir borç batağına sürükledi.

Aydınlığa çıkmayı umutla beklerken, her geçen gün daha yoğun bir karanlığa giriyoruz.

Kader bizi nereye götürüyor bilemiyoruz ama ekonomik kriz içinde iyi bir yere gitmediğimiz kesin!

Rahmi Turan’ın yazısı