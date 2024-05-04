Rahmi Turan: Uygulamadıktan sonra bir değil, bin tane yeni anayasa yapsan faydası olmaz!

Peki, yeni anayasa yapınca ne olacak? Türkiye uçuşa mı geçecek?

Uygulamadıktan sonra bir değil, bin tane yeni anayasa yapsan faydası olmaz!

Siz önce mevcut anayasaya uyun…

İşçi kardeşlerimize 1 Mayıs bayramlarını zehir etmeyin!

Emeklilere ve asgari ücretlilere doyacakları kadar maaş verin!

Kamudaki israfı, yönetimdeki lüksü, şatafatı önleyin…

Köylüyü, çiftçiyi destekleyip tarım ürünlerini arttırın, milleti yabancıya muhtaç etmeyin!

Hukukun işlemediği… Adaletin olmadığı… Demokrasinin tüm kurallarıyla işlemediği bir yerde ot bile bitmez!

Ayrılık ve gerginlik yarat, karıştır, böl ve yönet sistemini bırakmak gerek!