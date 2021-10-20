Rahmi Turan: ‘Uçacak’ denilen Türkiye’nin üç yıl içinde yürüyecek hali kalmadı

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” diye diye ülkeyi ne hale getirdiler! Kötü yönetimin ve izlenen yanlış para politikalarının faturasını zavallı halkımız ödüyor. Dolar kuru, dün bu satırlar yazıldığı sırada 9.32 lira idi. Böyle giderse 1 doların 10 lira olacağı günler fazla uzak değildir. Ülkenin şirazesi bozuldu, sistem çöktü. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilirken “Uçacak” denilen Türkiye’nin, üç yıl içinde kolu-kanadı kırıldı, uçmak bir yana, yürüyecek hali kalmadı. “128 milyar dolar” daha önce, gerekli-gereksiz, olur-olmaz yerlere harcanarak yok edildikten sonra Merkez Bankası’nda piyasalara müdahale edecek para kalmadı.
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