Rahmi Turan: TÜİK, Erdoğan’a kendisini beğendiremiyor

Evet, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir harika! Herkesin gözle gördüğü işsizlik, masa üzerinde azalıyor. Buna rağmen TÜİK, ülkeyi TEK BAŞINA yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendisini beğendiremiyor. Bir yılda üç-dört genel müdür ve genel müdür yardımcısının görevden alınması bunu gösteriyor. Açıkladığı enflasyon oranları da gerçeğin çok altında kalan TÜİK, Şubat ayında Türkiye’de işsiz sayısının 178 bin azalarak 3 milyon 579 bin kişiye indiğini açıkladı. Peki, gerçek öyle mi? Hayır! DİSK-AR (DİSK Araştırma Merkezi) tarafından yapılan açıklamada İŞ-KUR’un verilerine dikkat çekilerek, gerçek işsiz sayısının Şubat ayında 325 bin arttığı belirtildi. DİSK-AR’a göre, Türkiye’de geniş tabanlı işsiz sayısı 7 milyon 989 bin kişi… Devekuşu gibi kafamızı kuma gömüp “İşsiz sayısı azaldı” diye kendimizi aldatmanın bir faydası yok. Gerçekler sonunda tokat gibi suratımıza çarpıyor!
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