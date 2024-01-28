Rahmi Turan: Taksi sorununu senin iktidarın yarattı

Kurum Bey’in seçim vaatleri dinleyenlerde şaşkınlık yarattı. İstanbul’da yapılamayanları eleştirirken, sanki 22 yıldır iktidarda olan AKP değilmiş gibi muhalif mesajlar verdi. İstanbul’da kangren haline gelen “Taksi sorununu” çözmeyi vaat etti. Yaa arkadaş… Taksi sorununu senin iktidarın yarattı. Ekrem İmamoğlu’nun akılcı çözüm önerileri, 3 bin yeni taksi teklifi defalarca reddedildi. Kim reddetti? UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) reddetti? Nasıl reddetti? Hükümet temsilcilerin oylarıyla… İstanbul halkına taksi işkencesini reva gören günümüzün iktidarıdır. İktidar tarafından sürekli çelme takılmasına, eli-kolu bağlı olmasına rağmen İmamoğlu iyi işler yaptı.
SON HABERLER
Canımız neden tatlı çeker?
Elbette keyif aldığınız tatlı yiyeceklerden kendinizi tamamen mahrum bırakmanıza gerek yok. Önemli olan, canımızın neden tatlı çektiğin bilmek ve beslenmenizin dengesinden ve besleyiciliğinden emin olmak… Peki, canımınız neden tatlı çeker?
İstanbul’da kar bekleniyor
İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.
Galatasaraylı Sacha Boey, rekor bedelle Bayern Münih’e transfer oldu
Galatasaray, Fransız futbolcu Sacha Boey’u rekor bedelle Almanya’nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih’e gönderdi.
Yürümek için beş neden
Amerikan Kalp Derneği haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapılmasını öneriyor. Ancak istatistiklere göre yetişkinlerin çok azı bu hedefe ulaşıyor.
‘Demirel Demirel iktidara yine gel / Millet seni istiyor kimse olamaz engel’
Tanıl Bora’nın kaleme aldığı, geçen yıl İletişim’den yayınlanan, Türkiye’nin geçmiş on yıllarının siyasi gelişmelerini bir köy çocuğunun hikâyesiyle birlikte anlatan ‘Demirel’ biyografisi, Süleyman Demirel’in neden bazen gülümsemeyle, bazen öfkeyle anıldığını başarıyla anlatıyor.