Rahmi Turan: Taksi sorununu senin iktidarın yarattı

Kurum Bey’in seçim vaatleri dinleyenlerde şaşkınlık yarattı. İstanbul’da yapılamayanları eleştirirken, sanki 22 yıldır iktidarda olan AKP değilmiş gibi muhalif mesajlar verdi. İstanbul’da kangren haline gelen “Taksi sorununu” çözmeyi vaat etti. Yaa arkadaş… Taksi sorununu senin iktidarın yarattı. Ekrem İmamoğlu’nun akılcı çözüm önerileri, 3 bin yeni taksi teklifi defalarca reddedildi. Kim reddetti? UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) reddetti? Nasıl reddetti? Hükümet temsilcilerin oylarıyla… İstanbul halkına taksi işkencesini reva gören günümüzün iktidarıdır. İktidar tarafından sürekli çelme takılmasına, eli-kolu bağlı olmasına rağmen İmamoğlu iyi işler yaptı.

Rahmi Turan’ın yazısı