Rahmi Turan: Özgür Özel de sorunların bir parçası değil mi?

CHP bu ülkenin umudu… CHP çökerse tüm umutlar biter. Bu nedenle, ana muhalefet partisindeki içler acısı dağınıklığın son bulması ülkemizin hayrına olur. Özgür Özel’in “CHP değişirse Türkiye değişir” diyerek genel başkanlığa aday olduğunu ilan etmesi bu bakımdan iyidir. Başkanlık yarışına girmek, kendisine güvenen her partilinin demokratik hakkıdır. Bu bakımdan Özel’i kutluyor “Hayırlı olsun” diyorum. Ancak şunu da söylemeliyim: Yaptığı açıklamalarda onun haklı olduğu yanlar da var, eleştirilecek yanlar da… Mesela: “İttifak siyaseti böyle olmamalıydı. Partimizin 39 milletvekilliğini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır” dedi. Haklıdır. Gerçekten CHP, ittifak ortaklarına bol keseden milletvekillikleri dağıtmıştır.

Özgür Bey “Parti yönetimi seçim yenilgisini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi!” dedi. Bunda da haklıdır. Ancak, ona şunu sormamız gerekiyor: “Ey Özgür Bey… Sen de o yönetimin, yaşanan sorunların bir parçası değil misin? 8 yıldır CHP yönetim kadrosundasın. Hatalı bulduğun eylemleri zamanında söyleyip yönetimi neden yanlış yoldan döndürmedin? İttifak ortaklarına 39 milletvekilliği dağıtılırken sen neredeydin? Neden bütün yanlışlara sessiz kaldın? Konuşmak ve eleştirilerini sıralamak için testinin kırılmasını mı bekledin?” Bunları sormak zorundayız, çünkü yönetime ortak olup, sorunların bir parçası haline gelenler o sorunları nasıl çözebilirler?

Rahmi Turan’ın yazısı