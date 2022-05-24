Rahmi Turan: Oyları ‘torbada keklik’ sanmak hataların en büyüğü

Fiyatların hançer yarası gibi ıstırap verdiği, yoksulluğun acımasız bir zalimlikle devam ettiği Türkiye’de umut verici gelişmeler de oluyor. Maltepe mitingindeki muhteşem kalabalığın heyecanı, tüm “6’lı Masa” liderlerine büyük moral verdi. Türkiye’nin artık, zamanında ya da erken yapılacak seçimde, tek kişiye bağlı keyfî yönetimden kurtulacağı anlaşılıyor. Bu durum gözle görünür hale geldi ama siyasette hiçbir şeyin garantisi yoktur. Oyları “torbada keklik” sanarak işi gevşek tutmak hataların en büyüğü olur! Siyaset rüzgârı son birkaç günde bile değişebilir. Muhalefetin seçim çalışmalarını daha da hızlandırması ve ciddi bir hata yapmaması gerekiyor.
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