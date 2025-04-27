Rahmi Turan: Neden 'deprem vergisi' diye milleti aldatıyorlar, 'duble yol vergisi' deseler ya!

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İstanbul halkının canı burnunda… İnsanlar, dokunsanız patlayacak neredeyse! Bir yandan ekonomik darboğaz, geçim zorluğu, çıldıran fiyatlar… Bir yandan da deprem korkusu! Ülkemizi yönetenler uzun yılları vergi toplamak ve lâklâkla geçirmişler. 1999 depreminden sonra 26 yıldır “Deprem vergisi” diye toplanan paralar ne oldu?

Özel İletişim Vergisi, Ek Gelir Vergisi, Ek Kurumlar Vergisi, Ek Emlak Vergisi, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi adı altında alınan deprem vergileri nereye harcandı? Hani o paralarla depreme karşı önlemler alınacak, binalar güçlendirilecekti? O vergilerden “Özel İletişim Vergisi”ni hâlâ ödüyoruz. Konuştuğumuz telefon, kullandığımız internet için GSM şirketlerinden gelen faturalara “Özel İletişim Vergisi” de bindiriliyor. Hepsi masal oldu! “Geçici” demişlerdi, “Kalıcı” hale getirdiler!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki yıllarda: “Bu vergiler duble yollara gidiyor, demiryollarına, havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor” demişti… Deprem için toplanan vergileri, depremden başka her şeye harcamışlar! Neden “Deprem vergisi” diye milleti aldatıyorlar… “Duble yol vergisi” filan deseler ya!

Rahmi Turan’ın yazısı