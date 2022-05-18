Rahmi Turan: Namerde avuç açar hale geldik!

Ülke kötü yönetiliyor maalesef… Öyle yerlere, öyle gereksiz paralar savruluyor ki, insanın çıldırası geliyor! Sonra da, işçiye, çiftçiye, emekliye, memura verecek para bulamıyorlar! Böyle bir ülkede ekonominin iyi gitmesini beklemek mümkün mü? Her geçen gün biraz daha batağa gömülüyoruz. Başta hukuk eğitim, tarım ve hayvancılık olmak üzere her alanda sınıfta kaldık! “Cebimizden tek kuruş çıkmadan yaptırıyoruz.” dedikleri, geçiş garantisi verilen köprüler, yollar, tüneller, havaalanları devlet bütçesinin canına okudu! …Ve maalesef namerde avuç açar hale geldik!

Rahmi Turan’ın yazısı