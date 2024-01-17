Rahmi Turan: Meral Hanım tüm örgütüyle birlikte CHP’nin kaybetmesi, AKP’nin kazanması için çalışıyor

Erdoğan’ın, başta Ana muhalefet lideri Özgür Özel olmak üzere, tüm muhalefet liderlerini devre dışı bırakması dikkat çekicidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin terörle mücadeledeki kararlılığını ve hassasiyetini, iktidar ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’den sonra neden sadece Meral Hanım’la paylaştı? Nedeni belli değil mi? Meral Akşener’in izlediği çelişkili politikalar, iktidar partisinin ekmeğine yağ sürüyor da ondan… Meral Hanım, tüm örgütüyle birlikte CHP’nin kaybetmesi, AKP’nin kazanması için çalışıyor. CHP ile arasında kan davası var sanki!
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Akşam Postası / 17 Ocak 2024
Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.
Britanya’da çocuklara kemoterapiden çok daha hafif bir tedaviye başlandı
Britanya’da kanser hastası bazı çocuklara kemoterapiden çok daha az toksik olan yeni bir tür ilaç tedavisine başlandı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre 11 yaşındaki Arthur, kan kanseri (lösemi) nedeniyle Londra’daki Great Ormond Street Hastanesi’nde bu tedaviyi ilk deneyenlerden biriydi. Ailesi, kemoterapinin tersine Arthur’un kendisini daha hasta hissetmesine neden olmayan bu tedaviyi ‘karanlığı aydınlatan ışık’ olarak adlandırıyor. […]
Emek ve meslek örgütleri ‘sansüre hayır’ dedi: Korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor
Kadıköy’de ‘sansüre hayır’ eyleminde bir araya gelen emek ve meslek örgütleri, mücadele çağrısında bulundu.
Dünyada aranan balık Türkiye’de bulundu, Leonardo DiCaprio sosyal medya hesabında paylaştı
Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan leopar sazanına Dicle Nehri’nde rastlandı. Bu keşif Leonardo Dicaprio’nun ilgisini çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.
’10 bin adım efsanesi’ne bir darbe daha
Geleneksel görüş, uzun ve sağlıklı bir yaşama giden yolculuğun (her gün) 10.000 adımla başladığını söylüyor. Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişiler için bu, muhtemelen sürdürülmesi çaba isteyen bir hedef. Bununla birlikte, bir süredir bu bilginin yanlış olduğu da bilinmekte.