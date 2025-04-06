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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Mehmet Şimşek Türkiye'nin menfaatini koruyamadığı için istifa etmelidir

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Avrupa Birliği yetkilileri (Valdis Dombrovskis ve Marta Kos), Brüksel’de, Bakan Mehmet Şimşek’in katıldığı önemli toplantıya Türkiye Patronlar Kulübü TÜSİAD’ın Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras’ı da davet etmişlerdi. Avrupa Birliği onlarla diyalog kurmak istiyordu.


Ne oldu? Bu iki iş adamı toplantıya gidemedi. Çünkü, iktidarı eleştirdikleri için haklarında “Yurt dışına çıkma” yasağı vardı… Maliye Bakanı Şimşek’in, Türkiye ekonomisinin menfaati için onların bu toplantıya katılmasını sağlaması gerekiyordu. Bunu yapmadı ya da yapamadı! Orhan Turan ve Ömer Aras, Brüksel’deki toplantıya gitmek için savcılığa başvurup “Yurt dışına çıkış izni” istediler ama… Bu talep reddedildi! Sonuçta Türkiye kaybetti!

Gerçekten tuhaf bir durumdayız! Hem, ekonomimizi düzeltmek için yurt dışından yatırımcı arıyoruz, hem de bunu sağlayacak nitelikteki iş adamlarımıza yurt dışına çıkış izni vermiyoruz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye’nin menfaatini koruyamadığı için istifa etmelidir.

Rahmi Turan’ın yazısı

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