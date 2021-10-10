Rahmi Turan: Kılıçdaroğlu’nun kulağına çalınan bir şeyler var

Ülke zaten gergindi, şimdi çok daha gergin bir döneme girdi.

Ekonomik ve sosyolojik problemlere bir de korku sorunu eklendi! Seçimlerde kaybedeceğini anlayan siyasal iktidarın, her geçen gün biraz daha sertleştiği görülüyor.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, gazeteci arkadaşlarımıza yaptığı açıklama çok önemli ve biraz da korkutucu! AKP’nin ülkede gerilimi tırmandırarak seçime gitmek istediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu: “Bunlar iktidardan gitmemek için her yolu deneyecekler. Biz ise gerilim yaratmaktan kaçınacağız.” diyor ve “siyasi cinayetler olabileceği” yolundaki endişelerini dile getiriyor.

Sanırım kulağına çalınan bir şeyler var. Bazı önemli bilgiler almasa böyle konuşmazdı… CHP liderinin “Belli gruplar ellerine silah alıp, belli kişileri (muhalifleri) öldürme yoluna gitmezlerse gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo Türkiye’de yaşanmaz.” diye konuşması ulus adına endişe verici…

Rahmi Turan’ın yazısı