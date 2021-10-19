Rahmi Turan: Kılıçdaroğlu artık ülkenin gündemini belirliyor, iktidarı peşine takıp sürüklüyor!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin iktidar kanadında fırtına yaratacağı belliydi… İktidar hop oturup hop kalktı, “Bu çağrı kamuyu tehdittir, suçtur!” diye ortalığı inletti.

Kılıçdaroğlu artık ülkenin gündemini belirliyor, iktidarı peşine takıp sürüklüyor!

CHP lideri önce “Siyasi cinayetler olabileceği” ihtimalini söylemiş, ortalık karışmıştı. Daha bu olayın çalkantısı durulmadan Kılıçdaroğlu yeni bir gündem belirleyip iktidarı yine peşine taktı.

Devlet bürokrasisine seslenen Kılıçdaroğlu: “Kanunsuz iş yapmayı durdurun! Kanun dışı talimatları kim uygularsa suç işlemiş olur ve zamanı gelince bunun hesabı sorulur” demişti.

İrili-ufaklı tüm AKP’liler bu uyarıya fena halde kızdılar… Neden? Doğru sözler çoğu zaman acı olur, diken gibi batar da ondan!

Rahmi Turan’ın yazısı