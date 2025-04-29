Rahmi Turan: Kanal İstanbul projesi mutlaka halkın oyuna sunulmalı

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İktidarın “İnadına yapacağım” dediği Kanal İstanbul’un, İstanbul’a da, İstanbullulara da hiçbir faydası yok. Bu projenin getireceği korkunç zararları ise bilmeyen kalmadı! Doğaya, bilime, ekonomiye ters olan Kanal İstanbul’un tamamen bir ‘rant projesi’ olduğunu söyleyenler haksız değil. Yıllardır bunun tartışması yapılıyor, bilim adamları zararlarını anlatıyor, muhalefet “Bu ülkeye yapılan büyük kötülüktür” diyor.

İktidar bunu bir gün olsun İstanbul halkına sordu mu? Kanalın yapımı için vatandaşların onayını aldı mı? Hayır! Şimdi, Kanal İstanbul güzergâhındaki Sazlıdere Barajı çevresinde 24 bin konut inşasına başlandı.

Kanal İstanbul projesi mutlaka halkın oyuna sunulmalı, referandumda alınacak sonuca göre hareket edilmeli. Böyle hayati önemdeki konuda AKP tek başına karar veremez. Ülkenin gerçek sahibi olan millete sormak gerekir. Aksi halde iktidar büyük vebal altına girer ve Türk milleti bunu kesinlikle affetmez!

Rahmi Turan’ın yazısı