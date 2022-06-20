Rahmi Turan: İktidar ekonomide değil ama hapishane konusunda Türkiye’yi uçurdu

İktidar yeni yeni adalet sarayları yaptırıyor ama… İçinde adalet olmazsa bu saraylar neye yarar? Halen Türkiye cezaevlerinde toplam 314 bin tutuklu ve hükümlü yatıyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında tutuklu ve hükümlü sayısı 52 bin dolayında idi. 20 yılda bu rakam yaklaşık 7 kat arttı. Dolup taşan cezaevlerinde artık yatacak yer bulmak mümkün değil! Yeni hazırlanan “Sansür yasası” ile tutuklu ve hükümlü sayısı daha da artacağı için 2 milyar liralık bütçe tahsis edilerek 36 yeni cezaevi yapımına başlandı. Böylece halen 387 olan Türkiye cezaevlerinin sayısı toplam 423’e yükselecek. “Ekonomide Türkiye’yi uçuracağız” diyen iktidar ekonomide değil ama hapishane konusunda Türkiye’yi uçurmuş bulunuyor! Cezaevine atılan tutuklu ve hükümlülerin hepsi suçlu mu, Allah bilir!
SON HABERLER
Düete davet: JLo 14 yaşındaki çocuğunu tercihine saygı duyarak çağırdı
Jennifer Lopez, 14 yaşındaki ikizlerinden Emme'yle sahnede düet yaptı. … Devamı...
Kırmızı bültenle aranan iki IŞİD’li Ankara’da yakalandı
Ankara'da ikisi kırmızı bültenle aranan üç IŞİD üyesi yakalandı. … Devamı...
İkinci Volcker, Üçüncü Abdülhamid
BAHADIR KAYNAK Türkiye’deki gelişmeleri uluslararası konjonktürden, … Devamı...
Döviz krizi kapıda: Hükümet, Suudi prensin yolunu gözlüyor
Yeni haftaya 17,30'un üstünde başlayan dolar/TL için piyasada gözler Suudi … Devamı...
eBay, GittiGidiyor’u kapatıyor
ABD'li e-pazaryeri işletmecisi eBay, 2011'de çoğunluk hissesini satın … Devamı...
Bankalarda haciz stokları tükendi: Ödemede zorlanan, aracını ucuza satıyor
Yakın döneme kadar sayıları binlerle ifade edilen bankaların hacizli … Devamı...
Sürücü kursları kapanma noktasında
Akaryakıt fiyatlarının son dönemde hızla yükselmesiyle birlikte girdi … Devamı...
CİMER’e ‘CHP’li belediye bana çorbayla çip yerleştirdi’ şikayeti
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bir vatandaşın 'Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz … Devamı...
Otobüs biletlerine zam: Seferler azaldı, taksitle satış revaçta
Bayram öncesi yapılan son zam sonrası en düşük fiyatlı otobüs seyahatine … Devamı...
Yeni haftada yağışlı hava etkili olacak
Türkiye yeni haftaya da yağışlı havanın etkisiyle başlayacak. Hava … Devamı...