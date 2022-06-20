Rahmi Turan: İktidar ekonomide değil ama hapishane konusunda Türkiye’yi uçurdu

İktidar yeni yeni adalet sarayları yaptırıyor ama… İçinde adalet olmazsa bu saraylar neye yarar? Halen Türkiye cezaevlerinde toplam 314 bin tutuklu ve hükümlü yatıyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında tutuklu ve hükümlü sayısı 52 bin dolayında idi. 20 yılda bu rakam yaklaşık 7 kat arttı. Dolup taşan cezaevlerinde artık yatacak yer bulmak mümkün değil! Yeni hazırlanan “Sansür yasası” ile tutuklu ve hükümlü sayısı daha da artacağı için 2 milyar liralık bütçe tahsis edilerek 36 yeni cezaevi yapımına başlandı. Böylece halen 387 olan Türkiye cezaevlerinin sayısı toplam 423’e yükselecek. “Ekonomide Türkiye’yi uçuracağız” diyen iktidar ekonomide değil ama hapishane konusunda Türkiye’yi uçurmuş bulunuyor! Cezaevine atılan tutuklu ve hükümlülerin hepsi suçlu mu, Allah bilir!

Rahmi Turan’ın yazısı