Rahmi Turan: İktidar, başarı masalları anlatmaya devam ediyor

Dün yılın ilk sabahında gözlerimizi zam yağmuruyla açtık! Elektriğe zam, doğalgaza zam, akaryakıta zam, köprülere zam, zorunlu trafik sigortasına zam, her türlü vergiye zam… Velhasıl, zam oğlu zam! Kahredici salgın bir yandan, çöken ekonomi ve mutfaktaki yangın diğer yandan, halkın boğazına sarılmış halde… Hal ve gidiş hiç hoş değil ama iktidar, başarı masalları anlatmaya devam ediyor. Kaç kişi inanıyor buna, bilemiyorum. Ancak… En uçuk sözlere bile her devirde inanan saf insanlar vardır ne yazık ki!

Rahmi Turan’ın yazısı