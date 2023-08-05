Rahmi Turan: İki ayda iyileşen bir şey yok

Etrafıma bakıyorum da, büyük-küçük, yaşlı-genç, şikayet etmeyen kişi göremiyorum… En başta 14 milyon emekli, daha sonra işçiler, memurlar, esnaf… Ağlamayan yok gibi! Madem bu kadar yakınacaktınız, oyunuzu neden “21 yıllık eskimiş, yıpranmış, yapacak bir şeyi kalmamış” yönetime verdiniz? Değişimi niçin düşünmediniz? İki ayda iyileşen bir şey yok. Her şey kötüye gitti… Ve böyle olacağı belliydi! Zamlar fırtına gibi geldi, yoksulluk Cumhuriyet tarihinin en üst noktasına yükseldi. TÜİK’in açıkladığı tıraşlanmış enflasyon rakamı bile yüzde 47.83… Gerçek enflasyonu açıklayan ENAG’ın bulduğu rakam ise yüzde 122,88.
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