Rahmi Turan: Hatasını hala anlamamış görünen İmamoğlu tepkilere kızmakta haklı değil

Yıllarca AKP iktidarının politikalarını destekleyen, özellikle Balyoz, Ergenekon gibi ‘kumpas’ davalarının medyadaki savunucuları arasında yer alan yandaş gazetecileri Karadeniz turuna davet edip, otobüste onlarla birlikte fotoğraf çektirmesi sonucu çıkan tartışmalar konusu! (Kafilede yer alan bir-iki düzgün gazeteciyi tenzih ediyor, eleştirilerden uzak tutuyorum.)

Yağmur gibi yağan tepki mesajlarından anladığıma göre, seçmenler için konu kapanmamış! Hatasını hâlâ anlamamış görünen İmamoğlu tepkilere kızmakta haklı değildir. Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunan bir siyasetçi, her türlü eleştiriye açık olmalıdır.

Rahmi Turan’ın yazısı