Rahmi Turan: Halkın ve muhalefetin baskısı devam ederse 'erken seçim' kaçınılmaz hale gelir!

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Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin direksiyonu 3 yıl daha AKP’de… Bir erken seçim olmazsa tabii ki… İnsanların 3 yıl daha bu cenderenin içinde yaşaması, cehennem azabına döner. Buna tahammül edebilirler mi? CHP’nin istediği “erken seçimin” toplumda da geniş ölçüde destek bulması bu yüzdendir.

Halkın dayanma gücü kalmadı! Ülkede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne derse o oluyor. Her şeye o karar veriyor. 86 milyon insan, tek kişinin aldığı kararlarla yönetilince işler böyle sarpa sarıyor. Saray bu görüşe karşı direniyor, gerçeği henüz kabul etmiş görünmüyor. Halkın ve muhalefetin baskısı devam ederse “Erken Seçim” kaçınılmaz hale gelir!

Bugünkü Meclis’in gücü, Cumhurbaşkanı’nın gücü yanında hiç yok gibi! Ülke Cumhurbaşkanı’nın tek başına aldığı kararlar ve iki dudağı arasından çıkacak sözlerle idare ediliyor. Ülkenin düzlüğe çıkması için bu rejimin değişmesi, parlamenter sisteme dönülmesi gerekiyor. Fakat SARAY şimdilik oralı değil!

Rahmi Turan’ın yazısı