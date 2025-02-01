Rahmi Turan: Halkın bağrı o kadar yanık ki, üzerine sıkılan biber gazlarına bile 'Bana mısın?' demiyor!

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İktidarın hedef aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ‘bilirkişi soruşturması’ ve ‘İstanbul başsavcısının ailesini tehdit ettiği’ iddiasıyla görevli savcıya iki ayrı ifade verirken, adliyenin önündeki büyük kalabalık “Kurtuluş yok tek başına… Ya hep beraber, ya hiç birimiz!” diye haykırdı.

Polis, tepeden gelen emirle, adliye binasının önünü barikatlarla kapatmıştı ama sel gibi akan insanlar o engelleri dinlemedi, itiş-kakışmalar, yaralananlar, polisin sıktığı biber gazlarından fenalık geçirenler oldu ama neticede insanlar barikatları aştı.

İktidarın ağır baskısı ve hukuksuzluk, tepkileri daha da büyütüyor ve bu uygulamaların muhalefeti daha da güçlendirdiği görülüyor.

İnsanlar, haksızlık karşısında birleşiyor!

Halkın bağrı o kadar yanık ki, üzerine sıkılan biber gazlarına bile “Bana mısın?” demiyor!

Demokrasi dışı uygulamaların, aslında iktidarın aleyhine sonuçlar verdiğine dün Çağlayan Adliyesi önünde bir kez daha tanık olduk.

Rahmi Turan’ın yazısı