Rahmi Turan: Halimize şükretmemiz, sabretmemiz lazımmış

Her gün zam, her gün zam… Zamsız geçen günümüz yok! Türkiye’yi cehenneme çevirdiler ama hâlâ iyilik masalları anlatıyorlar… Halimize şükretmemiz, sabretmemiz lâzımmış! Türk milleti eziyet çekmek için yaratıldı sanki! Bu zihniyetle başta ekonomi olmak üzere hiçbir işin düzeleceği yok! Temmuzda maaşlara yapılacağı söylenen zam da şimdiden eridi bitti bile… Gıdadaki enflasyon her haneyi etkiledi, dar ve sabit gelirlileri ise mahvetti! Ülke nüfusumuzun büyük bir bölümü dar gelirli… Bu insanlar ne yapacak, nasıl geçinecek, nasıl yaşayacak, bunu düşünen var mı?
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