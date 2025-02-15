Rahmi Turan: Gerçekten ülkede mutlu olan yok gibi

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Gerçekten, ülkede mutlu olan yok gibi… Sanayiciler, çalışanlar, aydınlar, gazeteciler, emekliler, memurlar hep mutsuz…

TÜSİAD yöneticilerinin ülkemizin bugünkü durumunu cesaretle eleştirip endişelerini dile getirmeleri alkışlanacak bir davranıştır. Tek eleştirim, biraz geç kalmaları!

Patronlar Kulübü TÜSİAD, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devletine vurgu yapıyor ama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aynı görüşte değil…

“Türkiye eski Türkiye değil. Hiç kimse, hiçbir kuruluş kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı” diyor.

Klişe lâflar bunlar…

Adalet Bakanı belli ki, her olaya AKP penceresinden bakıyor.

Sayın bakana tavsiyemiz…

Sokağa çıksın, halkın içinde dolaşsın, çarşı-pazarı gezsin…

Asgari ücretliyle, emekliyle, esnafla konuşsun…

Ucuz ekmek kuyruklarını, ucuz yemek veren kent lokantalarındaki izdihamı görsün…

Her yana baksın ve elini vicdanına koyup söylesin: “Kimin yüzü gülüyor?”

Rahmi Turan’ın yazısı