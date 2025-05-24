Rahmi Turan: Erdoğan'a 'ömür boyu cumhurbaşkanlığı' sağlanmak için çalışmalar olduğu iddiaları var

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Anayasa’ya saygı göstermiyor, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının uygulamıyor, sonra da “Yeni anayasa yapalım” diyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan “Anayasa’yı tanımayanlarla, anayasa yapılmaz!” diye kesin konuştu. Haksız mı? Yeni anayasanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4’üncü defa adaylığını sağlamak için yapılmak istendiği kanısı her geçen gün güç kazanıyor. Hatta Erdoğan’a ‘ömür boyu cumhurbaşkanlığı’ sağlanmak için çalışmalar olduğu iddiaları da var.

Gerçek şu ki, bu iktidarın demokratik, özgürlükçü, Türkiye’nin ufkunu açan ilerici bir anayasa yapacağına inananlar sadece iktidar yandaşlarıdır.

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Meclis Grubu’na hitap ederken: “Millet olarak cenderenin içerisindeyiz. Bir tarafı Silivri, diğer tarafı da çarşı-pazar, günlük hayattaki Silivri’dir. Hepimiz açık hava hapishanesindeyiz!” dedi.

CHP lideri Özgür Özel gibi, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da, etkili, sert bir muhalefet yapıyor.

Dervişoğlu’na göre, “Erdoğan’a ebedî (sonsuza kadar) başkanlık sağlamak için ‘yeni anayasa’ yapılmak isteniyor!” Siyasi çevrelerde de iktidarın kafasındaki planın bu olduğu konuşuluyor. Öyle bir şey olursa, Türkiye demokratik, özgür ve uygar dünyadan tamamen kopar! Böyle bir şeyin gerçekleşmesi tabii ki çok zor. Dileriz öyle bir şey olmaz!

Rahmi Turan’ın yazısı