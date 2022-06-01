Rahmi Turan: Büyüyorsak bu fakirlik, bu fukaralık neden?

Maliye Bakanı Nebati bol bol konuşuyor ama… Ne dediğini biliyor mu, emin değilim! Türkiye’nin güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiğini söyleyen Nebati Bey: “Enflasyonla mücadeleyi sadece devletin çözeceği sorun olarak görmüyoruz.” dedi. Nebati Bey’in “Büyüme” dediği ne ki? Yenir mi, içilir mi? Sözde değil, özde bir büyüme varsa tabii ki memnun oluruz ama ülkede gerçek bir büyüme olduğunu söylemek mümkün değil! Büyüyorsak gördüğümüz bu fakirlik, bu fukaralık neden? Neden halk büyümüyor? Neden orta direk çöküyor? Neden fakir daha fakir oluyor? Gerçekte ülkede büyüyen şey yoksulluk!
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