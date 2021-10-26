Rahmi Turan: Bugünkü perişanlığımızdan, yarını düşünecek halimiz kalmadı

Nedir bu halimiz? Krizler ülkesi olduk! Bir kriz bitmeden diğerleri başlıyor! Sürekli gerginlik, kutuplaşma ve kavga içindeyiz. Ekonomideki korkunç çöküşü, ağır zamları, geçim sıkıntısını unutturmak için mi bunu yapıyorlar? Nasıl bir yönetim tarzıdır bu? Türkiye gerçekten yönetiliyor mu? “Bu ülke hiç yönetilmese, hâlimiz bundan daha kötü olmaz” diye düşünmeden edemiyorum. İçeride, dışarıda, her yanımızda kriz var! İç siyasette hiç bitmeyen kavgaları, derin kutuplaşmaları, dışarıda da devam ettiriyoruz. Dünyadaki bütün krizler şimşek olup üzerimize yağmış gibi… Bugünkü perişanlığımızdan, yarını düşünecek halimiz kalmadı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğimiz 2018 yılından bu yana her geçen gün daha da artan sıkıntılar yaşıyoruz. Ekonomi berbat… Yasama ve yargı devre dışı… Cumhurbaşkanı her şeye TEK BAŞINA karar veriyor. Onu denetleyici hiçbir kurum yok! Kimseye hesap vermek durumunda değil. Böyle bir yönetimde işler ne kadar sağlıklı yürüyebilir? Yürümüyor tabii ki…

Rahmi Turan’ın yazısı