Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Bu hazin sonuçtan utananlar var mıdır acaba?

Türk lirasının dramatik bir şekilde değer kaybetmesinden sorumlu olanlar halktan kopuk yaşıyor. Zahmet edip çarşıya pazara giderek insanların arasına girseler yaşanan trajediyi açıkça görecekler ama sanırım buna cesaret edemiyorlar! “Dolarla, şununla, bununla ilgilenmiyoruz” diyor, piyasalara müdahale etmeyerek döviz artışına seyirci kalıyorlar. Aslında müdahale edecek güçleri, yok… Nereye harcandığı bilinmeyen 128 milyar dolar heba olunca kasada müdahale edecek para kalmadı!

Ülkede her şeyin dolara bağlı olduğunu artık sokaktaki çocuklar biliyor. Muhteremler “Dolar 10 lira olacak diyorlar ya, çok beklersiniz çook!” diyerek, iyi niyetli uyarılarla alay ediyorlardı. İşte 10 lira oldu. Bu hazin sonuçtan utananlar var mıdır acaba?


Rahmi Turan’ın yazısı

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